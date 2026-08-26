Kessie, la Juventus pronta all’affondo finale

26/08/2026 | 23:15:57

Franck Kessie e la Juve. Meglio: solo la Juve davvero in azione per il centrocampista ivoriano, malgrado la fuga di notizie e le interpretazioni delle ultime ore. Da settimane, anzi da mesi, stiamo dando la stessa versione. E negli ultimi giorni abbiamo ribadito certi concetti di resistenza da parte del Presidente in attesa della Juve. L’Al-Ittihad, l’unico club che ha davvero formato offrendo un ingaggio in doppia cifra, da qualche giorno ha allentato la presa. E la Juve prepara l’affondo.

Foto: Instagram Kessie