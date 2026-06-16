Kessie: “In Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile”

Kessie ha parlato con la Gazzetta dello Sport, l’ex Milan si sta godendo a pieno il Mondiale con la Costa d’Avorio, iniziato nel migliore dei modi con la vittoria ai danni dell’Ecuador. Anche tanta Italia nel cuore di Frank, che alla domanda su un possibile ritorno ha risposto così: “Diciamo così: sono al Mondiale e penso al Mondiale. Poi aggiungiamo che sono ancora un giocatore dell’Al Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede, in Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne parliamo tra un mese, ora nella mia testa c’è solo il Mondiale”.