Kessie: “Ibra è un campione, voglio fare meglio dell’anno scorso”

Dopo la vittoria in Europa League contro il Celtic, il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole: “Dobbiamo dare sempre il massimo in campo come stiamo facendo adesso, per me è uguale con chi gioco. Ibrahimovic è un campione che ci aiuta tanto, dà una mano a tutti e speriamo possa giocare ancora molte altre partite. Adesso ci siamo ripresi dopo un momento di fatica, non sempre è tutto positivo. Dopo il lockdown abbiamo recuperato bene riuscendo a recuperare. Ognuno corre per l’altro, il mister ha cercato di creare una famiglia. L’anno scorso ho segnato sette gol, adesso voglio fare meglio dell’anno scorso.”

Foto: twitter Milan