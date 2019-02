Kessie: “Futuro? Sto bene al Milan, ora voglio la Champions. Su Gattuso…”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset in vista della partita contro l’Atalanta, sua ex squadra: “Sono molto contento di tornare a Bergamo. Devo andare lì da avversario ma è bello lo stesso, lo stesso stadio, con il suo pubblico fantastico. È stato speciale fare gol ma non ho esultato e quest’anno farei lo stesso. Futuro? Io ho cinque anni di contratto con il Milan e sono qua – prosegue Kessie – C’è un grande mister che sta facendo le cose bene. Tutti i giocatori sono con lui. Mi trovo bene al Milan e ora voglio continuare a coltivare il sogno Champions League”.

Foto Twitter ufficiale Milan