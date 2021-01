Kessie: “Il rigore? È più importante per gli attaccanti. Il rigorista è Ibra e decide lui se calciarlo o meno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié analizzando la partita vinta nel pomeriggio contro il Bologna si è soffermato anche sulla questione rigori e su chi sia il rigorista ufficiale del Milan: “Oggi era importante prendere i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Oggi il gioco contava poco, ciò che importava era trovare i tre punti. Calo? La stagione è così, non possiamo giocare tutte le gare al 100%, abbiamo perso qualche partita ma l’importante era tornare a vincere. Il rigore è più importante agli attaccanti e per questo l’ho lasciato a lui, il secondo è stato lui a darlo a me. Il rigorista è Ibra, decide lui se vuole calciarlo o no”.

Foto: Twitter Milan