Kessie e un capolavoro di Leao: il Milan sbanca Benevento e torna in vetta

Il Milan non sbaglia un colpo. Un’altra vittoria a Benevento per riconquistare la vetta solitaria della classifica a quota 37 scavalcando l’Inter che resta a 36. Una partita complicatasi nel primo tempo, dopo il rigore trasformato da Kessie, per l’espulsione di Tonali propiziata dal Var.

Pur in dieci il Milan ha trovato il raddoppio al 4’ st con un capolavoro di Leao che ha inquadrato la porta con un pallonetto da posizione decentrata. Il Benevento ha attaccato ma, dopo il palo di Insigne nel primo tempo, ha sbagliato un rigore con Caprari e poi ha trovato un muro invalicabile pur costruendo molto.

Il Milan ha colpito un palo con Calhanoglu e un altro nel finale con Kessie, portando a casa tre punti preziosissimi.

Foto: Twitter Milan