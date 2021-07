Kessie: “Dispiace per Donnarumma e Calhanoglu. Ma al loro posto sono arrivati elementi importanti”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato anche degli addii di Donnarumma e Calhanoglu ai rossoneri.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di aver scelto questo club e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Calhanoglu e Donnarumma? Mi dispiace, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo momento il portiere più forte al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan”.