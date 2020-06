Kessie: “Al Milan mi sento a casa, vogliamo arrivare in Europa. Gattuso? Felice per lui”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset analizzando gli obiettivi dei rossoneri: “Futuro? Qui mi sento a casa. Obiettivi? Siamo in corsa per l’Europa, tutti vicini in classifica. Dobbiamo cercare di fare punti in tutte le partite per riportare il Milan il più in alto possibile, giocandole tutte come se fossero finali. Gattuso? Sta passando un momento triste per il suo lutto ma adesso per fortuna sta provando anche un po’ di gioia, sono molto felice per lui”​, le parole di Kessie.

Foto: Twitter ufficiale Milan