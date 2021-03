Kessie: “Abbiamo pagato per l’errore commesso, siamo delusi. Ora lotteremo per la Champions”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko contro lo United e la conseguente eliminazione dall’Europa League: “Stasera siamo delusi, non era una partita da perdere e non abbiamo sfruttato il vantaggio dell’andata con il gol all’ultimo. Dovevamo pareggiare 0-0 e andare ai quarti di finale”.

Pagate un’unica disattenzione?

“Il tipo di partita ti fa pagare gli errori. Abbiamo sbagliato una palla in area e l’abbiamo pagata, poi è diventata dura dopo aver preso un gol così. Gli assenti? Abbiamo lottato e abbiamo dimostrato chi siamo, dobbiamo continuare a lavorare”.

Ora dovete arrivare in Champions…

“Questo era il nostro obiettivo di inizio stagione, dobbiamo lottare fino alla fine per arrivare in Champions e possiamo farcela”.