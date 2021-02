Kerkez si presenta: “Tifavo Juve, ma le cose sono destinate a cambiare. Theo è una eccellenza nel suo ruolo”

Il neo aquisto del Milan, il giovane classe 2003 Milos Kerkez ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore rossonero al sito ufficiale del club ungherese di provenienza, l’Eto Fc Gyor, parlando del suo tifo e delle sue ambizioni: “Sì, tifavo la Juve fin da bambino ma ora la situazione è destinata a cambiare, spero che il Milan mantenga il primo posto in questo campionato. Per fortuna, però, non ho bisogno di cambiare opinione su Paolo Maldini, credo sia stato il miglior terzino sinistro di sempre, e Theo Hernandez è una delle eccellenze oggi in quel ruolo. È interessante notare anche che Theo sia franco-spagnolo, cioè abbia una doppia cittadinanza proprio come me. Se arrivasse la doppia chiamata tra Serbia e Ungheria ne abbiamo già discusso in famiglia e la nostra opinione è stata unanime, voglio assolutamente essere un giocatore della nazionale ungherese”.

Foto: sito ufficiale ETO Gyor