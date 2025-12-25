Kephren Thuram: “A mio fratello Marcus voglio regalare una bella maglia della Juventus”

25/12/2025 | 18:30:51

Kephren Thuram è stato protagonista di un simpatico video postato da DAZN dove ha parlato dei regali per alcuni compagni alla Juve: “Che regalo farei a Di Gregorio? Una cassa per ascoltare la musica, mentre a Cambiaso regalerei un rasoio, così si aggiusta la barba. A Kalulu? Un biglietto per Dubai, a McKennie una mazza da golf. Il regalo per Yildiz? Non lo so, facciamo cosi: lui chiede, io offro. Cosa regalo a Marcus? Una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19” .

foto sito juventus