Kepa-Sarri, parla Mourinho: “Situazione triste, ma capisco entrambi. Per fortuna…”

José Mourinho, ex tecnico del Chelsea, ha parlato del caso Kepa-Sarri ai microfoni di DAZN: “Per fortuna non mi è mai capitata una situazione del genere. Ma capisco tutti e due. Da una parta c’è un portiere che vuole mostrare personalità e vuole aiutare la squadra in un momento decisivo come i calci di rigori. Dall’altra parte ha messo l’allenatore e il suo staff in una situazione fragile. Perfino Caballero che doveva entrare è finito in una situazione nella quale non c’entrava nulla. Una situazione molto triste”.

Foto: ESPN Uk