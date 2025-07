Kepa saluta il Chelsea: “Arrivato pieno di sogni, riparto con ricordi indimenticabili”

Nel suo post, Kepa ha espresso tutta la sua gratitudine e il profondo legame con il club di Stamford Bridge: “Grazie Chelsea. Dopo sette anni indimenticabili, è giunto il momento di chiudere un capitolo molto speciale della mia vita. Il Chelsea è stata la mia casa, la mia famiglia e il luogo in cui sono cresciuto sia come calciatore che come persona”. Un legame indissolubile che ha portato a trionfi prestigiosi, dalla Champions League all’Europa League, passando per la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club. “Sono arrivato pieno di sogni e riparto con ricordi indimenticabili”, ha continuato Kepa, ringraziando allenatori, staff, compagni e, soprattutto, i tifosi. “Indossare questo stemma è stato un onore e motivo di orgoglio”.

Foto: Instagram Kepa