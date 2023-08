Kepa in uscita dal Chelsea: ora c’è anche il Real

Kepa vuole lasciare il Chelsea e le opportunità non mancano. Dopo i forti sondaggi del Bayern, adesso anche il Real si è mosso concretamente a seguito del grave infortunio di Courtois. E proprio l’irruzione del Real potrebbe cambiare le carte in tavola con Kepa pronto a salutare il Chelsea per una nuova esperienza.

Foto: Instagram Kepa