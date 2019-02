Kepa: “Non volevo disobbedire, ho pieno rispetto di Sarri. Ecco cosa è successo”

Kepa, portiere del Chelsea, ha fatto chiarezza sull’episodio che lo ha visto protagonista nei minuti finali del match contro il Manchester City: “Sono dispiaciuto per come sia stata descritta la fine della partita. Da parte mia non c’è mai stata l’intenzione di disobbedire al tecnico o andare contro una sua decisione. Penso che tutto sia stato frainteso. L’allenatore pensava che non fossi in grado di continuare a giocare e io volevo far capire che ero in buone condizioni per restare in campo e aiutare i compagni, mentre i dottori che avevano appurato le mie condizioni stavano per recapitare questo messaggio alla panchina. Non era mia intenzione dare questa immagine di me, ho pieno rispetto dell’allenatore e della sua autorità. Capisco che in televisione, sui social, stanno parlando di questo, ma sono qui per spiegarlo, per dire che non era mia intenzione andare contro il manager. Eravamo vicini alla vittoria, ovviamente siamo tristi di non averlo fatto, e penso che la squadra debba continuare a giocare in questo modo, perché oggi abbiamo dimostrato che possiamo competere con le migliori squadre. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi”.

Foto: ESPN uk