Ken Sema: “Contento di essere in Serie A. Okaka mi ha parlato benissimo dell’Udinese”

Nell’ultima finestra di mercato, l’Udinese ha perso sulla corsia di sinistra prima Zeegelaar, tornato in Premier dal prestito, e poi anche Pezzella, trasferitosi al Parma. Nel mezzo, i bianconeri si sono assicurati dal Watford il 25enne Ken Sema, laterale svedese di origine congolese. Oggi il giocatore si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: “Sono contento di essere qui. L’impatto con la squadra e il mister è stato molto positivo. Sono felice abbia parlato bene di me, dovrò ripagarlo. Sono contento di essere in A, dovrò confrontarmi con la nuova realtà e imparare la lingua italiana. Dell’Udinese so che il proprietario è lo stesso del Waltford, lì ho sentito parlare molto dell’Udinese. Ho giocato nella squadra di Okaka, che ha parlato molto bene di Udine e mi ha detto che qui l’atmosfera è quella di una famiglia. Sono molto felice di farne parte. Sono un giocatore molto tecnico, un’ala che può ricoprire tutte le posizioni. In Svezia ho giocato le coppe europee, così sono potuto migliorare e arrivare in Nazionale maggiore. Sono un giocatore a cui piace attaccare, fare assist e creare occasioni da gol. Mi piace Udine, è bella, a misura d’uomo. Climaticamente bene, qui fa spesso caldo. Voglio giocare il più possibile anche per riconquistare la nazionale. È stato bello giocare da subito. Peccato aver perso l’ultima gara, ma mi è piaciuto giocare davanti ai nostri tifosi. Speriamo la prossima volta di poter regalare loro un risultato diverso. Sto imparando la lingua giorno dopo giorno, per interagire, mi devo ambientare. La squadra è buona, con un po’ di fortuna potremo fare bene. Ci sono molti giovani che hanno voglia di migliorarsi, questa è una garanzia“.

Foto: