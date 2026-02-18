Kelly risponde alle offese sui social: “Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”

Il difensore della Juventus, Lloyd Kelly, ha risposto alle offese arrivate sui social in seguito alla sconfitta con il Galatasaray. In una storia Instagram l’inglese riferendosi ad una delle offese ricevute ha scritto: “Le critiche fanno parte della vita e dello sporto, e io l’ho sempre accettato. Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”.

Foto: Instagram Juventus