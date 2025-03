Kelly, prestazione da centrale oltre la sufficienza

Chi gli ha dato 6 in pagella ha evidentemente visto un’altra partita. Già, perché Lloyd Kelly ha fornito una prestazione chiaramente superiore alla sufficienza contro l’Hellas Verona, sbagliando poco o nulla e rendendosi utile anche in fase di impostazione. Utilizzato in passato da terzino sinistro, da centrale Kelly esprime meglio il suo repertorio e la prova di ieri non è altro che una conferma. Kelly può ancora crescere, ma gli indizi di ieri per la Juve sono confortanti.

Foto: sito Juventus