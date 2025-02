Kelly in partenza per Torino. La sorpresa di ieri e le cifre

Kelly alla Juventus: ci siamo. Il difensore è partito da Newcastle, nelle prossime ore arriverà a Torino. Una trattativa che si è riaperta a sorpresa ieri, era un nome delle scorse settimane ma nessuno ci pensava più. Vi abbiamo raccontato tutto: l’irruzione subito dopo le 11 e gli accordi con il club inglese. Rispetto alle cifre che vi abbiamo anticipato, possiamo confermarle (3 milioni per il prestito, 14 per il diritto di riscatto a condizioni abbastanza semplici e 3 di bonus) con una piccola variante: i bonus saranno di 5 milioni ma soltanto due comodi e verrà aggiunta una percentuale di circa il 10-15 per cento da eventuale futura rivendita. Nella notte vi avevamo raccontato come non fosse stato prenotato alcun volo perché bisognava raggiungere gli accordi sulle modalità di pagamento. Cosa che è avvenuta dopo Juventus-Empoli dell’ora di pranzo. Ora sì che Kelly può raggiungere Torino, sorpresa autentica di ieri mattina che va in porto.

Foto: Instagram Kelly