Kelly: “Differenza Premier e Serie A? La tattica. McKennie? Impressionato dalla sua costanza”

12/02/2026 | 20:14:03

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato a CBS Sports Golazo, sulla stagione in maglia bianconera.

Queste le sue parole: “La differenza principale tra Premier League e Serie A direi che è tattica. Da difensore, la Serie A è famosa per la mentalità difensiva e per i grandi difensori che hanno giocato qui in passato. La Premier League, invece, è probabilmente il campionato più veloce e fisico dal punto di vista del ritmo di gioco. Ma tatticamente la Serie A è sicuramente ai massimi livelli”.

Parlando in maniera più specifica della Juventus, Kelly descrive così il peso della maglia bianconera: “Quando sono arrivato conoscevo già l’importanza del club. All’inizio ci vuole tempo per ambientarsi e concentrarsi sulle prestazioni. Quando giochi qui devi vivere e respirare questa maglia. È quello che significa giocare per la Juventus”.

Quanto è importante McKennie per la squadra? “La costanza delle sue prestazioni è incredibile, indipendentemente da quello che succede fuori dal campo. La sua mentalità è sempre la stessa, in allenamento e in partita. È un giocatore su cui puoi sempre contare. Ha giocato in tanti ruoli diversi e dà sempre il massimo per la squadra”.

Foto: sito Juventus