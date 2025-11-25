Kelly: “Con Spalletti gioco in un ruolo diverso. Il tempo qui cambia, dobbiamo restare concentrati”

25/11/2025 | 20:18:51

Lloyd Kelly ha parlato ai microfoni di Sky Sport, le parole del difensore della Juventus prima della sfida contro il Bodo Glimt: “Credo che tutti capiamo qual è il significato di questa partita. Però l’affrontiamo con una buona mentalità. Sappiamo che sarà una partita difficile. Ma lo è ogni partita di Champions League. Il ruolo è diverso, non avanzo così tanto però allo stesso tempo mi assegna la responsabilità di esprimermi facendo quello che deve essere fatto in quella posizione. È una posizione diversa però l’aspetto mentale uguale. Il tempo è diverso, lo sappiamo. Ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo gestire. Il tempo potrà cambiare durante la partita, però dobbiamo mantenere la concentrazione”,

foto insta juventus