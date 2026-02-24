Kelly: “Non si è rotto niente dopo la sconfitta con l’Inter. Domani servirà mentalità”

24/02/2026 | 16:17:13

Kelly ha parlato a Sky prima della partita contro il Galatasaray: “E’ una partita molto complicata, ma la partita è lunga e bisogna avere grande mentalità. Bisogna avere grande intensità per cercare di portare a casa comunque una partita difficile. È difficile da spiegare, perché ci sono questi errori. Bisogna comunque lavorare e cercare di gestire bene le partite ed evitare con il gioco di squadra tutto quello che sta succedendo ultimamente. Si è rotto qualcosa dopo l’Inter? Non sono d’accordo. Non si è rotto niente mentalmente. La squadra gioca sempre con coraggio, con intensità e quindi evidentemente ci sono altre situazioni ma non è sicuramente la partita con l’Inter che ha causato questi problemi”.

foto x juve