Keita-Inter, da lunedì più veloce della luce. Karamoh richiesto, ma la tendenza…

Una trattativa nata (e quasi perfezionata) all’inizio della settimana che sta per finire. E ormai perfezionata. Keita Balde dal Monaco all’Inter, più veloce della luce. Lunedì l’Inter aveva rassicurato il club francese che l’operazione sarebbe andata spedita anche senza uno scambio, ritenuto difficile fin dal primo momento. E ha completamente rispettato le scadenze, pochi giorni per chiudere e ora tutto quello che serve (visite in testa) per arrivare all’ufficialità. L’Inter non ha messo fretta a Candreva, ma allo stesso tempo ha respinto qualsiasi proposta arrivata – anche nelle ultime ore – per Karamoh.

Foto: Keita Balde Twitter