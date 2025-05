Keita: “Il desiderio della società è tornare in Serie A. Futuro? Vedremo”

31/05/2025 | 16:25:28

L’attaccante del Monza, Keita Balde, ha parlato della sua esperienza in Brianza che si è conclusa con la retrocessione in B dei biancorossi: “Volevo a tutti i costi a dare una scossa e una mano alla società Monza. A tutta la squadra dei miei compagni e portarmi dietro delle belle esperienze. Ci tengo tanto alla società, alla gente che ci lavora. Io sono a disposizione di tutti perché è il club che mi ha dato la possibilità di tornare in Italia e ci tengo veramente soprattutto per la gente che c’è. La voglia della società, del presidente e quella dei ragazzi è tornare in A. Sono ragazzi splendidi che ci tengono, lottano. Il futuro? Adesso vedremo”.

Foto: X Monza