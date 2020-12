Keita: “Ieri ho dato il 110% e sarà così ogni volta che giocherò con la maglia della Samp”

L’attaccante della Sampdoria, Keita Balde, ha fatto tutto in pochi minuti ieri, segnando e rimediando il cartellino rosso nella gara contro il Sassuolo, persa per 3-2 dai suoi. Ecco il suo commento sulla sua partita con un post su Instagram: “In quei 19 minuti ho dato il 110% per aiutare i miei compagni, con orgoglio, grinta e passione. E così farò ogni volta che scenderò in campo con la maglia blucerchiata. Forza Sampdoria, mai mollare!”

Il post di Keita

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria