Keita: “Ho battuto il covid-19 in una settimana, sono felice di essere alla Samp”

Keita Balde, arrivato nell’ultima finestra di mercato alla Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato: “Sono pronto, adesso sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli. Contro la Lazio mi sento pronto, ma decide il mister. Sono ogni giorno più felice di aver scelto La Samp. Trovo un gruppo stupendo, è la cosa che mi ha sorpreso di più. Trovare la Lazio subito è una bellissima partita sono felice di sfidarli. Ho ritrovato Candreva, con lui abbiamo giocato tante volte insieme, ci conosciamo bene e lui è sempre lo stesso non devo raccontarlo io. Covid? Credo di essere stato molto fortunato, in una sola settimana ho battuto il covid. Il mio segreto è essere veloce dentro e fuori dal campo. Grazie a Dio non ho avuto contatti con nessuno e mi è passato tutto in un lampo. Non avevo sintomi e non sono mai stato male. Modulo? L’importante è giocare, con il 4-4-2 che piace al mister posso fare la seconda punta, ma anche l’esterno o la punta centrale.”

Foto: twitter Samp