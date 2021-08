Keita Balde Diao sta per diventare un nuovo attaccante del Cagliari. A confermarlo, come sta diventando una moda negli ultimi tempi, un tweet del presidente Tommaso Giulini che raffigura la bandiera senegalese, paese d’origine del calciatore ex Samp tra le altre.

❤️ 🇸🇳 💙 — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) August 31, 2021

Foto: TwitterSampdoria