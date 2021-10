Keita Balde: “Sto lavorando bene, mi piace il gioco di Mazzarri”

Keita Baldé, attaccante del Cagliari, è stato il protagonista della conferenza stampa organizzata dal club rossoblù nel pomeriggio alla Unipol Domus. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Com’è stato l’impatto a Cagliari e con obiettivi diversi rispetto al passato?

“Sono fiducioso, penso solo al bene del Cagliari. Sono determinato e non voglio trovare scuse, voglio fare bene per i tifosi”.

Sei ancora giovane ma hai già tanta esperienza: come va con Joao Pedro?

“Grazie a Dio ho giocato con tanti campioni e in grandi club, qui ho trovato tanti giocatori di qualità come Joao. Lui mi piace tanto e alla squadra dà una grossa mano e in campo ci capiamo. Siamo calciatori di qualità e c’è intesa”.

Come ti descrivi? Quanto è forte il sogno Mondiale con il Senegal?

“Ho un carattere elettrico, con una forte personalità e sono aperto con le persone e questo mi aiuta anche in campo. Alla nazionale teniamo tantissimo, siamo forti e penso che dobbiamo guardare in alto, e prima del Mondiale ci sarà la Coppa d’Africa”.

Come stai fisicamente? Com’è lavorare con Mazzarri?

“Fisicamente non so bene come sto, vedo partita dopo partita ma in allenamento sto lavorando bene. Con la Sampdoria ho giocato quasi tutta la gara e sentivo buone sensazioni. Il gioco del mister, che non ha avuto molto tempo, mi piace: credo stia facendo bene, specie con spunti di sofferenza e sacrificio”.

Foto: Twitter Cagliari