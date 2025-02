Keita Balde-Monza: una rincorsa dall’8 gennaio. Ora…

Tutto fuorché una sorpresa o amenità del genere. Il Monza stava cercando Keita Balde dallo scorso 8 gennaio, come raccontato da Gianluigi Longari ormai un mese fa. A quei temono c’erano le valutazioni del club brianzolo e lo steso attaccante ex Inter si stava riservando di dare una risposta. Ora Keita Balde ha detto sì e il suo tesseramento – dopo le visite mediche – dipenderà dalle valutazioni nei prossimi allenamenti. Il Monza sta vivendo un momento che definirlo difficile è un eufemismo.

