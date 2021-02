Keita: “Al riscatto per ora non ci penso, qui sto bene e voglio dare il massimo”

Intervistato da Il Secolo XIX, Keita Balde, attaccante della Sampdoria in prestito dal Monaco, con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati, ha parlato del suo momento in casa Samp, con i gol che stanno arrivando e con la condizione fisica finalmente che lo sta aiutando.

Queste le sue parole: “Io al riscatto per ora non penso, a fine stagione si tireranno i bilanci e con la società si parlerà di tutto. Qui a Genova sto bene, siamo un grande gruppo. Sono tutti bravi ragazzi, anche con gli altri dipendenti del club va benissimo, c’è feeling. Mi piace molto questa piazza, sono sereno, tranquillo e spero di continuare così. Però devo pensare al presente, non al futuro, quello si scriverà solo se il presente sarà positivo come è stato finora. Stanno arrivando i gol e sono contento della fiducia del mister. Ho avuto dei problemi fisici ad inizio stagione ma ora sto bene e devo continuare in questo modo”.

Foto: Facebook Sampdoria