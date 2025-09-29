Keita: “Al Parma siamo una famiglia, Krause ci porta fortuna”

29/09/2025 | 21:25:20

Mandela Keita ha analizzato in conferenza stampa la vittoria del Parma contro il Torino: “Abbiamo lavorato tanto in questa settimana e nelle precedenti. Non avevamo ancora vinto e questa partita era molto importante, davanti ai nostri tifosi, ci hanno aiutato tanto. Per questo era importante, ma dobbiamo lavorare ancora di più e questa settimana lo faremo, dovremo avere i piedi per terra verso il Lecce. Cosa ci ha chiesto Cuesta? Di esser molto compatti e di comunicare insieme. Abbiamo una famiglia già dall’anno scorso, siamo vicini. Per questo oggi è una vittoria importante. Krause? Quando lui è qua è sempre una motivazione per noi. Speriamo che torni presto così vinciamo ancora!””.

FOTO: Sito Parma