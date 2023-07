Kehl su Sabitzer: “È il profilo che stavamo cercando. Sarà uno dei nostri pilastri”

Il ds del Borussia Dortmund Sebastian Kehl è entusiasta di Marcel Sabitzer, nuovo arrivo in casa giallonera: “Si adatta perfettamente al profilo che stavamo cercando, un centrocampista centrale che ci rafforzerà sia difensivamente che offensivamente come giocatore box-to-box” ha commentato Kehl ai canali ufficiali del club. “Marcel – continua il ds del Dortmund – è un giocatore esperto che da anni gioca ai massimi livelli, internazionali, è forte fisicamente ed è abile a rendersi pericoloso in attacco”. L’ex giocatore conclude così: “Siamo convinti che diventerà un pilastro importante della squadra e che ci aiuterà a diventare ancora più efficaci nelle partite combattute”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund