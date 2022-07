Kehl su Haller: “L’intervento è andato bene. Ha mostrato grande positività”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha parlato delle condizioni di Sebastien Haller dopo l’intervento al quale si è sottoposto l’attaccante ivoriano: “È andato tutto bene, fortunatamente. Ha mostrato una grande positività e ha detto alla squadra di lavorare e dare tutto, affinché sia ancora in corsa per le vittorie quando lui tornerà. Sono certo che lo faranno. Stiamo discutendo sulla terapia, ci sono diverse opzioni. Sébastien sarà assente per qualche mese ma appena potremo essere più precisi in merito lo comunicheremo”.

Foto: Instagram Haller