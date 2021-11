Kehl su Haaland: “Faremo di tutto per trattenerlo al Dortmund”

Sebastian Kehl, ds del Borussia Dortmund, attraverso un’intervista alla BILD ha parlato del futuro di Haaland: “Stiamo cercando di fare il possibile per far capire al ragazzo che siamo una delle migliori scelte per la sua crescita, qui può migliorare ancora tanto in tranquillità e pensiamo di poterlo convincere, di sicuro noi lotteremo e faremo di tutto per continuare con lui. Non è stata presa ancora una decisione, serve ancora tempo”.

FOTO: Twitter Borussia Dortmund