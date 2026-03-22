Kehl lascia il ruolo di ds del Borussia Dortmund: “Ho voglia di nuove esperienze”

22/03/2026 | 15:33:21

Sebastian Kehl saluta il Borussia Dortmund, suo club per 13 anni, gli ultimi 4 da ds.

Il dirigente ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Il Borussia Dortmund ha fatto parte della mia vita per metà della mia esistenza e ho un legame fortissimo con questo grande club. Ciononostante, siamo giunti insieme alla conclusione che è ora di voltare pagina, sia per il BVB che per me. Lars, Carsten e io abbiamo preso questa decisione oggi, dopo una discussione costruttiva. Devo molto al Borussia Dortmund e sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia BVB per circa 24 anni. In questo periodo ho avuto la possibilità di celebrare tantissimi successi incredibili con il club, il suo staff e i suoi fantastici tifosi, e sarò per sempre orgoglioso di aver fatto parte della sua storia. Le basi sono state gettate e auguro al club tutto il meglio per la sua ristrutturazione e per il suo continuo successo. Il Borussia Dortmund, l’incredibile stadio e la Tribuna Sud avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. È stato un onore”.

Foto: X Borussia Dortmund