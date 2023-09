Kehl (ds B. Dortmund): “PSG creato per vincere la Champions”

La Champions League è pronta a cominciare e per il Borussia Dortmund il primo ostacolo sarà il Paris Saint–Germain, nello stesso girone anche del Milan. E alla vigilia del match a parlare è il direttore sportivo dei gialloneri, Sebastian Kehl, che ha così analizzato il match e l’avversario: “Penso che il Paris si aspettasse di più dalle prime cinque partite. Sono al quinto posto nella classifica, non sono nel posto a cui appartengono o dove vogliono essere. Ma la fase di Champions League è una fase completamente diversa, anche per i giocatori che sono lì, per la città, per le aspettative che hanno. Credo che questa squadra stia giocando per vincere il titolo in questa stagione. Sono stati creati per questo. Hanno investito di nuovo quest’estate. Sappiamo quale compito ci attende domani. Tuttavia andiamo lì con il cuore aperto e vogliamo portare qualcosa con noi”.

Foto: twitter Borussia Dortmund