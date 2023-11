Kehl (ds B. Dortmund): “Conosco bene San Siro, sappiamo cosa ci aspetta. Servirà attenzione fin da subito”

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund ha così parlato ai canali del club tedesco alla vigilia dell’impegno di Champions League in casa del Milan: “Nel fine settimana abbiamo fatto un passo importante, ora c’è grande attesa per martedì. Abbiamo lavorato per arrivare alla sfida da primi del girone, sappiamo però di avere davanti a noi un compito arduo”.

Poi ha proseguito: “Conosciamo la classifica, sappiamo cosa è ancora possibile e cosa ci aspetta. Ma stiamo concentrati solo su noi stessi e purtroppo abbiamo un paio di problemi che ci portiamo dietro. Non vediamo l’ora. Purtroppo Sule sarà assente, è malato. Però sono tornati Adeyemi e Haller, anche Sabitzer sta meglio”.

Infine, sull’atmosfera di San Siro: “Dovremo essere svegli fin dall’inizio. Il Milan se vincesse potrebbe fare un grande salto, conosco bene anche lo stadio e so quanto caldo sarà emotivamente. Non vogliamo lasciare che ci venga portato via quanto fatto fino a ora. Grande tradizione, ci ho giocato un paio di volte e mi vengono in mente i Mondiali del 90. Vogliamo scriverci una bella storia, per farlo dovremo essere concentrati fin dall’inizio”.

Foto: twitter Borussia Dortmund