Kehl dopo il rinnovo: “Sento la fiducia della società, abbiamo ambizioni comuni”

È arrivato oggi il rinnovo di contratto ufficiale del ds Sebastian Kehl con il Borussia Dortmund: “Ho legami estremamente stretti con il Borussia Dortmund e sono molto felice di continuare a lavorare per questo grande club,” ha dichiarato lo stesso Kehl. “Sento la fiducia che la nostra dirigenza ripone in me come direttore sportivo e vorrei ringraziare in particolare Lars per le buone e costruttive discussioni che abbiamo avuto nelle ultime settimane. Abbiamo concordato competenze e responsabilità chiare e condividiamo grandi ambizioni comuni”.

Foto: twitter Borussia Dortmund