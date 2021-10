Kean: “Vittoria importante. Il gol? Mi è andata bene”

Moise Kean, match winner di Juventus-Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo e per parlare della sua situazione nel club bianconero: “Il gol? La palla è entrata e non ho pensato tanto di come ho segnato, mi è andata bene. Oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Posso giocare un po’ ovunque, mi faccio trovare pronto dove il mister mi chiede. L’esperienza all’estero mi ha aiutato e voglio arrivare fino in fondo qui alla Juventus”.

Foto: Twitter Juventus