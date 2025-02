Kean, una stagione da capogiro: dai gol decisivi alla corsa per il titolo da capocannoniere

La Fiorentina stende l’Inter per 3-0 in una serata in cui tutto è andato per il verso giusto, nonostante le tante indisponibilità e la rosa cortissima. Doppietta del solito Moise Kean, grande leader e trascinatore di questa Viola, oggi in grado di far la voce grossa anche con le grandi. Una prestazione da grande numero 9, per un giocatore che non nasce esattamente con quelle caratteristiche ma che col lavoro e la dedizione ha imparato l’arte della sponda, del gol sporco e dell’attacco alla profondità. Prima un colpo di testa precisissimo, poi il talento di saper sfruttare l’errore in costruzione dell’Inter, freddando Sommer allo scadere. Quindici gol in campionato, a una sola distanza da Mateo Retegui, ad oggi capocannoniere della Serie A. Una corsa che potrà protrarsi senza ombra di dubbio fino al termine della stagione, con i due italiani che non arrancano di un solo passo e continuano a trascinare le proprie squadre a suon di gol. Se la Fiorentina è al quarto posto e sogna un posto in Champions, deve tanto alle prestazioni proprio della propria punta di riferimento, oltre che al gioco e il carattere imposto dal tecnico Raffaele Palladino, bravissimo, tra l’altro, a far risorgere la squadra per ben due volte dai momenti di difficoltà.

Foto: Instagram Fiorentina