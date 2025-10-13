Kean tranquillizza sui social dopo l’infortunio: “Tornerò molto presto. Forza azzurri”

13/10/2025 | 18:15:03

Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale contro l’Estonia, che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro azzurro, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha voluto tranquillizzare i tifosi tramite una storia sul proprio account Instagram. Queste le parole dell’attaccante sul social:

“Nessuno può fermare quello che dio sta per fare alla tua vita. Tornerò presto… Forza azzurri”.

Foto: Instagram Azzurri