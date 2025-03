Kean superstar: la Fiorentina merita e batte l’Atalanta

Moise Kean in copertina, la Fiorentina batte anche l’Atalanta e continua a sperare in un posto Champions. Il classe 2000 ha sbloccato il risultato al 45’ dopo un’azione personale con diagonale al millimetro che non ha lasciato scampo. Ma Kean è stato protagonista in tutti i sensi, sacrificandosi, sfiorando il raddoppio e caricandosi la squadra sulle spalle. Nella ripresa Carnesecchi ha salvato la Dea dopo una conclusione di Ranieri a botta sicura e da posizione ravvicinata, ma la Fiorentina ha avuto altre opportunità per raddoppiare. L’Atalanta non ha creato molto, nella ripresa ha sostituito sia Lookman che Retegui, ha avuto un’opportunità con De Ketelaere prima che il belga lasciasse il campo. Per l’Atalanta un brutto stop non soltanto perché cancella le residue chance di scudetto, ma perché mette in pericolo anche il posto Champions considerando che diverse squadre -Fiorentina compresa – si stanno avvicinando.

Foto: Instagram Kean