Kean su rigore, la Fiorentina conduce 1-0 sull’Udinese all’intervallo

La Fiorentina conduce per 1-0 sull’Udinese al termine della prima frazione di gioco al Franchi. I viola passano in vantaggio all’ottavo minuto. Esecuzione perfetta dagli undici di Moise Kean, dopo un rigore concesso dall’arbitro Matteo Marcenaro solo dopo che il VAR l’ha richiamato dinanzi al monitor. L’intervento falloso ai danni di Sottil – ammonito per proteste – è stato di Kristensen.

Foto: Instagram Fiorentina