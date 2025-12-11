Kean: “Sto bene, alla fine avevo i crampi. Mi sono chiarito con Mandragora, era come ai giardinetti”

11/12/2025 | 21:32:36

Moise Kean ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, iniziando dalle sue condizioni: “Sto bene, solo un po’ di crampi alla fine. Prendiamoci questa buona vittoria che è imporante per andare avani. Era imporane reagire e oggi l’abbiamo fatto. Prendiamo le cose positive e andiamo avanti. Per me era importante tornare al gol, poi c’erano occasioni che potevo sfruttare di più. Tantissima responsabilità. I miei compagni mi hanno portato in alto e io cerco di fare lo stesso con loro. Un po’ come ai giardinetti, volevamo entrambi tirare il rigore. Vogliamo tutti fare qualcosa in questa situazione. Con Rolly ci siamo già chiariti ma ci sono cose più importanti: portare in alto una città che ci sostiene sempre. Io mi sento leader, i miei compagni hanno fiducia in me ed è la cosa più importante. Ora bisogna ricambiare”.

Foto: Instagram Azzurri