Kean squalificato: doppia soluzione per Palladino

Oggi, alle ore 12:30, andrà in scena il match tra Fiorentina e Como. La gara aprirà la domenica in questo 25° turno di campionato, con Palladino che dovrà correre ai ripari. Il tecnico italiano, infatti, dovrà fare a meno di Kean a causa della squalifica. Proprio per questo motivo le soluzioni per la Viola potrebbero essere due. La prima prevede semplicemente lo spostamento di Beltran dalla trequarti nella posizione di prima punta centrale, mentre la seconda coinvolgerebbe anche un nuovo arrivo, ovvero Zaniolo. Potrebbe essere proprio il numero 17 il prescelto per guidare l’attacco della compagine toscana in una giornata. Se così dovesse essere l’argentino scalerebbe tra i tre dietro la punta oppure potrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Colpani.

FOTO: Instagram Fiorentina