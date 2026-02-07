Kean spreca, Casadei no: Fiorentina-Torino 0-1 dopo i primi 45′

07/02/2026 | 21:33:03

Il Torino è in vantaggio 1-0 in casa della Fiorentina al Franchi a fine primo tempo. La Fiorentina parte bene con Kean. L’attaccante sbaglia il tiro su un pallone rimasto a metà dell’area dopo un inserimento di Brescianini. Palla fuori. Altra chance per l’attaccante azzurro dopo 10′. Lancio perfetto di Fagioli per l’attaccante che fallisce la terza occasione sparando alto davanti al portiere granata. Al 26′ arriva il gol che sblocca la partita. Dormita della difesa della Fiorentina e in particolare da Dodo, che tiene in gioco Casadei ma non lo marca: il cross lo trova tutto solo a tu per tu con De Gea e non sbaglia.

