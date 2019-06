Kean: “Siamo motivati al 100%. Giocheremo per noi e per il paese”

L’attaccante della Nazionale italiana e della Juventus, Moise Kean, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida contro il Belgio. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Siamo motivati al 100%, la partita con la Polonia è finita e ora pensiamo solo al Belgio. La vigilia più importante della mia carriera? Sì, speriamo di fare un ottimo risultato, il Belgio è una grande squadra ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Il pubblico? Giocheremo per noi e per il paese, sarà bello sentire il supporto di così tanta gente”.

A proposito dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, l’attaccante ha poi aggiunto: “Non ho visto la sua conferenza stampa, sono concentrato su queste partite. Quando finirà l’Europeo avrò modo di conoscerlo per bene”.

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro