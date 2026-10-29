Kean si è operato, tempo di recupero stimato in circa cinque settimane. Il report

29/10/2026 | 19:18:56

Il Como 1907 comunica che il giocatore Moise Kean si è sottoposto a un trattamento presso l’Istituto Cugat di Barcellona, ​​finalizzato al completo recupero dal recente infortunio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. Il tempo di recupero è stimato in circa cinque settimane e verrà valutato quotidianamente in base ai suoi progressi clinici. Il club desidera ringraziare il dottor Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto ritorno in campo.

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