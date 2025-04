Kean si allena al Viola Park. Da valutare le sue condizioni per il Betis

Come riportato stamattina, Moise Kean è tornato a Firenze e pochi minuti fa ha raggiunto i compagni al Viola Park per l’allenamento. L’attaccante della Fiorentina, che prima della partita contro il Cagliari di mercoledì scorso aveva lasciato il ritiro sardo dei viola per motivi familiari, dopo aver saltato Cagliari ed Empoli torna quindi a disposizione di Raffaele Palladino in vista della delicata trasferta di Siviglia in Conference League.

Da valutare le sue condizioni in vista della semifinale d’andata di giovedì contro il Betis, dopo una settimana di assenza.

Foto: sito Fiorentina