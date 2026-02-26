Kean: “Serviva più lucidità. Miglioreremo nelle prossime partite. Il gol? Fabbian dice che è suo”

26/02/2026 | 21:59:15

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la qualificazione di Europa League.

Queste le sue parole: “Siamo arrivati con un po’ di stanchezza, ma dovevamo essere più lucidi. Dobbiamo sempre imparare, adesso ci prepareremo per lunedì”.

Già successo altre volte: questione di mentalità? “Dipende tutto dalla testa. Dobbiamo solo migliorare su queste cose, per noi il ritorno deve essere importante. Miglioreremo nelle altre partite”.

Quarto risultato utile: il passaggio del turno vi può motivare anche per il campionato? “Assolutamente, tutte le partite sono una motivazione. Ascoltiamo il mister, importante dare il 100% in campo”.

Il gol è tuo o di Fabbian? “Non lo so, lui mi ha detto che era suo. L’importante è essere passati”.

Foto: sito Fiorentina